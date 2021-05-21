В Мордовии в июле ускорилась годовая инфляция

В Мордовии годовая инфляция в июле ускорилась до 5,92% после 5,84% месяцем ранее.

Годовой темп прироста цен в республике остался ниже общероссийского значения (6,46%) и среднего значения в Приволжском федеральном округе (6,77%).

Ускорение инфляции в регионе связано по большей части с действием факторов федерального характера, среди которых рост издержек производителей и восстановление спроса, опережающее расширение предложения.

Рост цен на продовольственные товары замедлился на 0,13 п.п., до 7,33%.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июле составил 7,27% после 6,19% месяцем ранее.

В июле продолжилось ускорение роста цен на отдельные виды строительных материалов

Прирост цен в сфере услуг в июле замедлился до 1,15% после 2,03% в июне.

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Источник: izvmor.ru