Зрителям разрешили присутствовать на домашних матчах ФК «Саранск»

Ближайшие матчи футбольная команда «Саранск» проведет со зрителями.

При этом число посетителей трибун стадиона «Мордовия Арена» было ограничено. Матчи смогут посетить не более 1 тыс. человек.

Соответствующее решение приняло республиканское Управление Роспотребнадзора.

Ближайший матч шестого тура среди команд клубов второго дивизиона ФНЛ между командами ФК «Саранск» и «Квант» состоится 21 августа на стадионе «Мордовия Арена».

Также читайте о том, что в Саранске прошел городской турнир по пляжному волейболу. Соревнования состоялись на минувших выходных на волейбольных площадках возле водоема стадиона «Старт».

Источник: izvmor.ru