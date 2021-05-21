В Мордовии с начала 2021 года вырос уровень преступности

В Мордовии с начала нынешнего года увеличился уровень преступности.

В период с января по июль текущего года на территории республики было зафиксировано 5205 преступлений. Данный показатель на 2,1% превышает уровень преступности за первые семь месяцев 2020 года.

В структуре преступности увеличилось на 15,4% количество тяжких преступлений, на 7,1% – средней тяжести. Уменьшилось на 1% количество особо тяжких преступлений, небольшой тяжести – на 4,8%.

Наибольшее число преступлений зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 1091, Октябрьский – 914, Пролетарский – 637), а также в Рузаевском районе (540).

Меньше всего преступлений было зарегистрировано в Кадошкинском (21), Большеигнатовском (24) и Атюрьевском (41) районах.

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Источник: epp.genproc.gov.ru