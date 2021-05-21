Прокуратура Торбеевского района выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции

Прокуратурой Торбеевского района была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.
В ходе указанной проверки было установлено, что вопреки требованиям антикоррупционного законодательства администрацией Виндрейского сельского поселения сведения о доходах муниципальных служащих за 2020 год на сайте района размещены с нарушением установленного срока более чем на 20 дней.
Глава Виндрейского сельского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
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Источник: epp.genproc.gov.ru