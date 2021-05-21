В Мордовии обсудили противодействие преступным посягательствам на половую неприкосновенность несовершеннолетних

В прокуратуре Мордовии под председательством первого заместителя прокурора республики Александра Иванова состоялось межведомственное совещание по вопросу противодействия преступным посягательствам на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

На совещании были затронуты вопросы противодействия преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Участниками совещания было отмечена недостаточность реализуемой в республике профилактической работы, что требует повышения её эффективности со стороны уполномоченных органов.

Был обсужден комплекс дополнительных мер, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов системы профилактики.

Итогом работы межведомственного совещания стало подписание руководством прокуратуры республики, правоохранительных органов совместного решения, предусматривающего комплекс конкретных мероприятий, направленных на улучшение состояния законности в обозначенной сфере.

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Источник: epp.genproc.gov.ru