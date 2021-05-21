Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в хранении марихуаны

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в хранении марихуаны.

В прошлом году 40-летний житель Атяшевского района обнаружил в поле дикорастущую коноплю. С целью дальнейшего личного употребления он сорвал растения, высушил их, расфасовал измельченные наркотики и оставил на хранение.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия правоохранители обнаружили куст конопли в цветочном горшке, который фигурант уголовного дела выращивал в подполе для себя, три куста с корнями без листьев – в надворной постройке, самодельное курительное приспособление и измельчитель растений.

Общая масса запрещенного растительного вещества, изъятая сотрудниками органов внутренних дел, составила 155,87 г.

Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф