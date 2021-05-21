В прокуратуре Мордовии состоялось очередное заседание аттестационной комиссии

В Мордовии состоялось очередное заседание аттестационной комиссии прокуратуры республики под председательством первого заместителя прокурора региона Иванова А.С.

На заседании были аттестованы 4 работника прокуратуры, в том числе молодой специалист – помощник прокурора Ардатовского района.

Рассматриваемое заседание состоялось 17 августа нынешнего года.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru