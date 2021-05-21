В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Кольцо»

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Кольцо».

Рейды состоялись во всех районах города, наряды ДПС несли службу на каждом участке с круговым движением и массово отрабатывали нарушителей правил проезда данных перекрестков.

Всего за время рейда было составлено 30 административных материалов.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что заезжать на перекресток с круговым движением можно с любого ряда, а выезд следует осуществлять только с крайней правой полосы.

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Источник: гибдд.рф