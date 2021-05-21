В Саранске загорелась заброшенная постройка

В Саранске произошло возгорание заброшенной постройки.

Утром 18 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке ТЭЦ-2. На улице Центральной загорелась заброшенная постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 72 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru