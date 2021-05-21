Житель Краснослободска подозревается в краже велосипеда

В Краснослободске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

В первой половине июля нынешнего года 36-летний житель Краснослободска похитил велосипед, оставленный законной владелицей без присмотра возле многоквартирного жилого дома. Мужчина продал двухколесное транспортное средство жителю одного из сёл Краснослободского района за 1 тыс. рублей.

В отношении 36-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело. Известно, что в нынешнем году мужчина вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу имущества.

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Источник: 13.мвд.рф