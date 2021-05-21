В Теньгушевском районе произошел масштабный пожар

В Теньгушевском районе произошло возгорание жилого дома, бани и сарая.

В ночь на 18 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Стандрово. На улице Центральной загорелись баня, сарай и жилой дом № 25. Пламя повредило постройки на общей площади, составляющей 350 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты устанавливают причину происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске загорелась заброшенная постройка.

Источник: 13.mchs.gov.ru