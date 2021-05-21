В юго-западной части Саранска 20 августа отключат холодную воду

В юго-западной части Саранска 20 августа будет прекращена подача холодной воды.

В связи с заменой части водопровода на участке ул. Попова от ул. Серадзской до ул. М. Расковой с 10:00 20 августа до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение в многоквартирных домах по следующим адресам:

по ул. Попова, д. №№ 55, 63;

по ул. Серадзской, д. № 34;

по ул. М. Расковой, д. №№ 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

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Источник: adm-saransk.ru