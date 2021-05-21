В юго-западной части Саранска 20 августа отключат холодную воду

В юго-западной части Саранска 20 августа будет прекращена подача холодной воды.
В связи с заменой части водопровода на участке ул. Попова от ул. Серадзской до ул. М. Расковой с 10:00 20 августа до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение в многоквартирных домах по следующим адресам:
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.
Также читайте о том, что стало известно, как в Мордовии будут работать школы в новом учебном году.
Источник: adm-saransk.ru