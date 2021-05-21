Полицейские изъяли марихуану у 40-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.

Летом нынешнего года 40-летний житель Саранска обнаружил в поле несколько кустов дикорастущей конопли. С целью дальнейшего личного употребления мужчина сорвал растения и оставил на хранение у себя дома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК МВД по Мордовия растительное вещество зеленого цвета было обнаружено около бани, сарая, а также внутри него, расположенных на придомовой территории горожанина. Общая масса изъятой конопли составила 3,688 кг.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф