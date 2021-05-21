В Мордовии сотрудники МВД провели третий этап операции «Надзор»

В Мордовии сотрудники МВД провели третий этап комплексной оперативно-профилактической операции «Надзор.

Указанная операция была направлена на повышение эффективности работы по контролю за соблюдением поднадзорными лицами установленных судом административных ограничений, недопущению совершения ими преступлений.

В ходе мероприятия по месту жительства было проверено 726 лиц, состоящих под административным надзором, из которых 368 имеют административное ограничение в виде запрета пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства, либо пребывания в определенное время суток (с 22:00 до 06:00).

Было выявлено три преступления, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

Административный надзор был установлен в отношении пяти лиц.

В суды было направлено 15 заявлений для установления административного надзора и 44 заявления для установления дополнительных административных ограничений и продления срока административного надзора.

Было выявлено 120 административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре».

По главе 20 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность» было выявлено 31 административное правонарушение.

Со стороны лиц, формально подпадающих под административный надзор, было выявлено 8 административных правонарушений.

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Источник: 13.мвд.рф