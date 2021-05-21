В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Вечером 18 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района города. На одном из участков дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал», загорелся автомобиль марки УАЗ «Пикап». Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru