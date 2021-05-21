В Саранске местную жительницу оштрафовали за оскорбление и насилие над полицейским

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в насилии над полицейским и оскорблении стражей порядка.

В начале июля нынешнего года 40-летняя гражданка, находясь во дворе многоквартирного жилого дома № 63, расположенного по адресу – улица Фурманова, громко ругалась. Жильцы упомянутого дома вызвали полицейских.

Стражи порядка попытались успокоить горожанку, но в ответ на свои действия выслушали набор грубой брани. Кроме того, женщина ударила одного из полицейских.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении 40-летней горожанки была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru