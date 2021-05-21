В Саранск прибыла новая партия вакцины от коронавируса

Новая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции прибыла в Саранск.

Об этом журналисту «Известий Мордовии» сообщил главный внештатный врач-эпидемиолог министерства здравоохранения РМ Михаил Чумаков.

В республику привезли 25,7 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Каждая вновь поступающая партия вакцины оперативно распределяется по прививочным пунктам в Саранске и районах Мордовии. Это позволяет поддерживать хорошие темпы вакцинации.

За последние сутки прививки от коронавируса в республике сделали более 5 тыс. человек, из них повторно — около 3 тыс. человек. На сегодняшний день в Мордовии от коронавирусной инфекции вакцинировались уже 280,6 тыс. граждан, в том числе двукратно — 243 тыс. жителей республики.

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Источник: izvmor.ru