В Саранске осудили мужчину, заразившего бывшую сожительницу ВИЧ-инфекцией

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в заражении женщины ВИЧ-инфекцией.

В январе 2014 года 35-летний житель Саранска узнал, что он является носителем ВИЧ. Осенью 2019 года мужчина в одной из социальных сетей познакомился с 35-летней женщиной. Весной прошлого года они впервые встретились. Затем мужчина и женщина неоднократно вступали в интимную связь друг с другом. Первый половой акт состоялся без использования средств контрацепции. О том, что мужчина болен ВИЧ, женщина не была проинформирована.

В определенный момент указанные граждане стали вместе жить. В апреле минувшего года женщина забеременела. Спустя некоторое время осужденный поинтересовался у сожительницы результатом её теста на ВИЧ. Узнав, что женщина получила отрицательный результат, житель Саранска признался, что болен, но после просьбы сдать анализы, поступившей со стороны пострадавшей, сказал, что просто пошутил.

В конце августа 2020 года мужчина и женщина расстались, а спустя несколько месяцев последняя узнала, что является носителем ВИЧ, повторно сдав анализы.

Решением суда в отношении 35-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф