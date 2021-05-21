Житель Мордовии подозревается в угоне автомобиля и краже денег

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже денежных средств и угоне автомобиля.

На прошлой неделе 50-летний житель посёлка Ялга, являющийся работником фермы, расположенной на территории Старошайговского района, проник в каптерку, где похитил портмоне работодателя, в котором находились денежные средства в сумме 24 тыс. рублей, документы и ключи от автомобиля марки ВАЗ-21310.

На машине начальника подозреваемый отправился в Саранск. Прибыв в город, мужчина оставил транспортное средство во дворе дома, расположенного по адресу – улица Победы. Деньги гражданин намеревался потратить на личные нужды, но не успел, поскольку был задержан полицейскими.

Было установлено, что в прошлом году житель посёлка Ялга вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение преступления имущественного характера.

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Источник: 13.мвд.рф