В Атюрьево горел сарай

В Атюрьево пожарные ликвидировали возгорание сарая.

Ранним утром 18 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Комсомольской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома № 4, расположенного по указанному адресу, горит сарай. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru