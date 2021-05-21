В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Безопасный район»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный район», направленное на отработку всех видов нарушений в области дорожного движения.

Патрули дорожно-патрульной службы работали в усиленном сразу в трех районах республики: Большеберезниковском, Дубенском и Чамзинском.

Всего за время проведения мероприятия было составлено 58 материалов в отношении водителей транспортных средств, нарушивших ПДД. Были задержаны четыре автомобилиста в состоянии опьянения. Двое водителей было оформлены по статье 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания.

Также в упомянутых районах были выявлены 11 недостатков в содержании улично-дорожной сети.

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Источник: 13.мвд.рф