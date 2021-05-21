В Темниковском районе горела баня

В Темниковском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Днём 18 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Алексеевка. Возле дома № 44, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 18 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru