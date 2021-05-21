В Саранске горел сарай

В Саранске произошло возгорание сарая.

Днём 18 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Зыково. Возле дома № 239, расположенного по адресу – улица Советская, загорелся сарай. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 8 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru