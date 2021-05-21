Сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в селе Лямбирь и посёлке Коммунар

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии были проведены профилактические мероприятия по мерам пожарной безопасности в селе Лямбирь и в посёлке Коммунар Лямбирского района.

Целью данных профилактических мероприятий стало недопущение нарушений правил пожарной безопасности, связанных с палом сухой травянистой растительности и мусора, а также проверка соблюдения данных правил в быту.

Сотрудники МЧС России напомнили гражданам о том, что крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности и внимательно обращаться с огнем.

В рамках проведения профилактической отработки жилого сектора было проинструктировано 23 человека, распространено 28 памяток по соблюдению требований пожарной безопасности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru