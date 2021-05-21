В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошли спортивные мероприятия

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии со слушателями, проходящими обучение, были проведены спортивные мероприятия с целью развития физических качеств и пропаганды здорового образа жизни.

Слушатели продемонстрировали свои физические возможности в следующих дисциплинах: подтягивание на высокой перекладине, удержание планки, армрестлинг, отжимание в упоре лежа, перетягивание каната.

Результаты команд зависели от их сплоченности и организованности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su