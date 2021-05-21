В Темниковском районе в результате ДТП пострадали четыре человека

В Темниковском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.

Происшествие произошло днём 18 августа на 41-м километре дороги, соединяющей Краснослободск и Темников. По предварительным данным, 20-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21065 в состоянии опьянения, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем марки «Лада-Веста».

Телесные повреждения получили два пассажира ВАЗа, среди которых 17-летний парень и 27-летняя девушка, а также две пассажирки «Весты» 51- и 56-летнего возраста. Все пострадавшие были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф