В Саранске водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

В Саранске девушка попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло поздним вечером 18 августа на территории Ленинского района города. Возле дома № 32, расположенного по адресу – улица Коммунистическая, 38-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа», совершил наезд на 20-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф