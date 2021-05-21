В Саранске автомобилист без водительского удостоверения устроил ДТП с пострадавшим

В Саранске по вине автомобилиста, у которого нет водительского удостоверения, произошло ДТП с пострадавшим.

Происшествие произошло днём 18 августа на улице Миронова. По предварительной информации, 20-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107, выезжая на главную дорогу, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство столкнулось с автомобилем марки «Форд-Куга».

Медицинская помощь понадобилась 48-летнему водителю иномарки.

Было установлено, что у 20-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф