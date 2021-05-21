В Саранске легковушка сбила пенсионера

В Саранске легковой автомобиль сбил пенсионера.

Указанное ДТП произошло вечером 18 августа на территории Октябрьского района города. Возле дома № 93, расположенного по адресу – улица Осипенко, 35-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», совершила наезд на 83-летнего пенсионера, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф