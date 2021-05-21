В Зубово-Полянском районе был задержан пьяный водитель легкового автомобиля

В Зубово-Полянском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Ранним утром 18 августа на 4-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Зубова Поляна и Ширингуши, сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-2112. За рулем транспортного средства находился 29-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району.

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Источник: гибдд.рф