В Темникове загорелся жилой дом

В Темникове произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 20 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ленина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом № 48. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 100 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru