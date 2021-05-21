В одной из колоний Мордовии прошел поэтический вечер

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии прошел поэтический вечер «Лирика души».

В библиотеке указанного учреждения были прочитаны стихотворения и биографии известных во всём мире поэтов.

Ещё одной особенностью рассматриваемого мероприятия стало то, что осужденные женщины читали стихи собственного сочинения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su