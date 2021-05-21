В Мордовии начался сев озимых зерновых культур

На территории Мордовии стартовал сев озимых зерновых культур.

Посевные агрегаты вывели на поля 11 муниципальных районов: Атюрьевский, Атяшевский, Дубенский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Кочкуровский, Рузаевский, Старошайговский, Темниковский, Теньгушевский и Торбеевский.

Сев в общей сложности был проведен на 3431 га. Озимая рожь посеяна на 1889 га. Сев озимой пшеницы был проведен на 1502 га.

Общая площадь озимых культур под урожай 2022 года составит по республике 183,7 тыс. га.

Также читайте о том, что в Мордовии готовятся к заключению первых трех соглашений о защите капиталовложений.

Источник: e-mordovia.ru