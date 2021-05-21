В Мордовии 75% родителей удовлетворены качеством питания в школах

В каждой школе Мордовии работают комиссии по горячему питанию, в состав которых входят активисты сообщества родителей.

Качеством горячего питания школьников удовлетворены 75% родителей, направивших свои оценки по этому вопросу через портал «Госуслуги» и по горячей линии ОНФ «Школьный завтрак».

Мордовия активно взаимодействует с различными специализированными институтами. Сейчас в республике совместно с федеральными экспертами разработан и проходит процедуру общественной и профессиональной экспертизы проект нового единого стандарта питания школьников.

В проекте указанного стандарта обоснованы общие обязательные требования к качеству школьного питания, к меню и ассортименту продуктов, к предприятиям общественного питания в школах, к технологическому процессу приготовления блюд.

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Источник: e-mordovia.ru