Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания стартовал в Саранске

В Саранске 19 августа открылся первый всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания.

Форум собрал более 3 тыс. участников из 85 регионов России.

Площадкой для проведения этого значимого мероприятия стал Центр образования «Тавла» - школа № 17 г. Саранска.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в ходе выступления на форуме отметил, что первый год внедрения бесплатного горячего питания показал, что главными вопросами становятся безопасность и качество школьного питания, развитие его инфраструктуры.

Свои предложения по вопросам улучшения школьного питания на площадках форума внесли многочисленные эксперты.

Артем Здунов сообщил, что специальная рабочая группа вынесет на рассмотрение ряд предложений по повышению качества и безопасности питания школьников, среди которых проведение пилотных проектов по внедрению механизмов государственно-частного партнерства, формированию производственно-логистической инфраструктуры, а также максимальное использование возможностей региональных АПК.

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Источник: e-mordovia.ru