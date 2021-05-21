Артем Здунов посетил ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 19 августа посетил ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр».

В МРМЦ в настоящее время работают 80 человек. Сотрудники ведут активную деятельность по работе с молодежью.

За первое полугодие молодежный центр провел 1788 мероприятий, в которых приняли участие более 228 тыс. человек.

Молодежь Мордовии активно участвует в грантовых конкурсах. На реализацию проектов в первом полугодии из различных фондов было привлечено более 23 млн рублей. Руководитель региона отметил, что нужно добиться увеличения этой суммы минимум в два раза.

От активистов поступила просьба поддержать создание на территории региона постоянно действующей молодежной образовательной площадки. Артем Здунов сообщил, что работа в данном направлении уже ведется. Организовать площадку планируют на базе одного из нефункционирующих детских оздоровительных лагерей.

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Источник: e-mordovia.ru