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Артем Здунов посетил ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр»

Артем Здунов посетил ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 19 августа посетил ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр».

В МРМЦ в настоящее время работают 80 человек. Сотрудники ведут активную деятельность по работе с молодежью.

За первое полугодие молодежный центр провел 1788 мероприятий, в которых приняли участие более 228 тыс. человек.

Молодежь Мордовии активно участвует в грантовых конкурсах. На реализацию проектов в первом полугодии из различных фондов было привлечено более 23 млн рублей. Руководитель региона отметил, что нужно добиться увеличения этой суммы минимум в два раза.

От активистов поступила просьба поддержать создание на территории региона постоянно действующей молодежной образовательной площадки. Артем Здунов сообщил, что работа в данном направлении уже ведется. Организовать площадку планируют на базе одного из нефункционирующих детских оздоровительных лагерей.

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Источник: e-mordovia.ru