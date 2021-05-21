Руководство компании «РМ Рейл» повысило зарплату сотрудникам

Компания «РМ Рейл» пересмотрела уровень зарплаты основных рабочих профессий.

Увеличенные тарифы на предприятиях начали действовать с 1 августа.

Компания увеличила тарифы для таких ключевых производственных профессий, как электросварщики, слесари-сборщики, обрубщики, маляры и др. Это коснулось 3368 человек, почти половины всего коллектива «РМ Рейл». Рост в среднем составил 10% и выше.

При выработке на уровне 100% и должном качестве продукции сотрудники получат зарплату за август уже с учетом нового коэффициента.

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Источник: e-mordovia.ru