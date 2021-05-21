Более 280 тысяч жителей Мордовии сделали прививки от коронавируса

В настоящее время в Мордовии прививки от коронавирусной инфекции сделали более 280 тысяч человек при плане в 388 тысяч.

Об этом стало известно в ходе очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавируса.

Завершили вакцинацию взрослого населения на уровне 60% Дубенский и Кадошкинский районы, на следующей неделе к ним присоединятся ещё несколько районов республики.

В числе отстающих по темпам вакцинации продолжают оставаться Рузаевский район и Саранск.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru