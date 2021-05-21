В Старошайговском районе в результате ДТП пострадал 27-летний парень

В Старошайговском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 27-летний молодой человек.

Происшествие произошло в ночь на 19 августа на 134-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 27-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», не рассчитал безопасную дистанцию, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Рено-Логан», который двигался в попутном направлении.

Водитель «Лады» доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф