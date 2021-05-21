В Большеберезниковском районе в ДТП пострадала 50-летняя женщина

В Большеберезниковском районе пострадала женщина, находившаяся за рулем опрокинувшегося автомобиля.

Указанное ДТП произошло в ночь на 19 августа на 27-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. По предварительными данным, 50-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки LADA XRAY, в определенный момент движения не смогла справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Женщина, управлявшая машиной, была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф