В Мордовии ДТП унесло жизнь 21-летнего парня

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погиб 21-летний молодой человек.

Происшествие произошло утром 20 августа на 60-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 21-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-210930, во время совершения обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в трактор.

От полученных телесных повреждений 21-летний автомобилист скончался на месте происшествия. Кроме того, были травмированы 16-летний пассажир ВАЗа и 66-летний тракторист. Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: izvmor.ru