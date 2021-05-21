В Мордовии продлили действие транспортных льгот

В Мордовии на месяц было продлено действие транспортных карт для льготников и отменена пеня за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Льготный проезд в общественном транспорте по ранее выданным картам КС Банка был продлен до конца сентября текущего года. Перечисление денежных средств, которые ранее были необходимы для активации карты на очередной месяц, не потребуется. Карты в сентябре будут работать без пополнения средств.

Оплата коммунальных платежей за июль продлевается до 15 сентября, при этом не будут начисляться штрафы и пеня. Этот период не будет влиять на предоставление социальных льгот.

Также читайте о том, что в Мордовии 75% родителей удовлетворены качеством питания в школах.

Источник: info-rm.com