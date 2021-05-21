В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 21 августа из-за грозы и ветра

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 21 августа.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в предстоящую субботу, 21 августа, на территории республики ожидается гроза. Кроме того, прогнозируются порывы ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду.

В случае грозы следует по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Также не рекомендуется топить печи, поскольку выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер. Не следует находиться на крыше, а также около токоотвода и заземлителя.

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Источник: 13.mchs.gov.ru