В Саранске обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону

На оперативном совещании в администрации Саранска был обсужден ход подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В Пролетарском районе из 471 многоквартирного дома, имеющего центральное отопление, промывка выполнена в 470 строениях, опрессовка – в 467 домах.

В Октябрьском районе из 721 дома промывка выполнена в 713 постройках, опрессовка – в 706 строениях.

В Ленинском районе из 715 многоквартирных домов промывка выполнена в 694 постройках, опрессовка – в 686 МКД.

Из общей протяженности тепловых сетей ПАО «Т Плюс» опрессовка выполнена на 75%.

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Источник: adm-saransk.ru