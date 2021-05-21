Житель Мордовии, ударивший мать кулаком по голове, пойдет под суд

В Мордовии в скором времени выслушает судебный приговор местный житель, который ударил свою мать кулаком по голове.

В начале июля нынешнего года 33-летний житель Дубенок пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Мать мужчины 57-летнего возраста стала упрекать его в злоупотреблении спиртными напитками, отметив, что по причине наличия данной пагубной привычки у него нет работы, а также упомянув, что из-за алкоголя он развелся с женой.

Разозлившись в связи с указанными упреками, житель Дубенок ударил мать кулаком по голове. Затем мужчина позвонил бывшей жене и попросил вызвать медиков.

Пострадавшая была госпитализирована. У женщины было диагностировано сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф