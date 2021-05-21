В Саранске загорелся мусор в заброшенной постройке

В Саранске произошло возгорание мусора в заброшенной постройке.

Днём 29 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. В заброшенной постройке, расположенной по адресу – улица Лихачева, загорелся мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя уничтожило мусор в заброшенной постройке на площади, составляющей 65 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru