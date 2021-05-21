В Мордовии 24-летнего парня осудили за распространение порнографических материалов

В Мордовии суд вынес приговор в отношении молодого человека, обвиняемого в распространении порнографических материалов.

Весной прошлого года 24-летний житель Атяшевского района в одной из социальных сетей в ходе личной переписки два раза присылал девушке, с которой общался в виртуальном пространстве, но при этом не был знаком лично, видеоролики и фотографии порнографического характера. Данные материалы содержали интимные сцены с участием несовершеннолетних граждан.

Решением суда в отношении молодого человека была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

Также читайте о том, что житель Мордовии, ударивший мать кулаком по голове, пойдет под суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru