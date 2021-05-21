В Саранске 1 сентября сядут за парты более 35 тысяч школьников

В школах Саранска в новом учебном году будут обучаться более 35 тыс. детей.

Стоит отметить, что среди школьников, которые сядут за парты 1 сентября, насчитывается 4129 первоклассников и 1362 одиннадцатиклассника.

В рамках подготовки к новому учебному году в городе были заключены и выполнены контракты на поставку 64983 учебников на общую сумму около 28 млн рублей. На данный момент все учебники доставлены в школы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru