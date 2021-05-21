Во всех школах Саранска установлены рамки металлоискателя

Во всех школах Саранска надлежащим образом установлены и функционируют рамки металлоискателя.

В минувшую субботу в городе был проведен дополнительный объезд по указанному вопросу по отдельным школам, недостатки не были выявлены.

Стоит упомянуть, что ранее в Саранске прошла приемка школ. Все общеобразовательные учреждения были проверены межведомственной комиссией. Акты готовности были своевременно предоставлены в министерство образования Мордовии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru