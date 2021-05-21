В Саранске проводится санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах

Главы районов Саранска в ходе совещания в администрации города сообщили, что в местах общего пользования, находящихся в многоквартирных домах, проводится санитарная обработка.

Во время общения посредством телефонной связи с домкомами и непосредственного посещения многоквартирных домов по отдельным адресам ответственными лицами выявляются недостатки. В таких случаях управляющими компаниями оперативно принимаются меры.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru